05.07.2021 - Everfuel A.S.(ISIN: DK0061414711) macht weiter mit seiner Expansionsstrategie zum "Mittler zwischen Produzenten und Nutzern von Wasserstoff" zu werden. Nach dem grossangelegten Norwegen-Plan, am 19.03.2021 veröffentlicht, dem Roll-out Plan Schweden und der aufsehenerregenden NorskHydro Kooperation mit 4 GW Potenzial, dazu der Roll-Out-Plan für Dänemark. Nun ergänzt wird das Ganze nun durch eine vertiefte Zusammenarbeit: Greenstat AS soll H2 mit Everfuel in Norwegen für die Mobilität zu Wasser, auf der Schiene und der Strasse zur Verfügung stellen Greenstat AS und Everfuel haben ihre ...

