Die Ölpreise haben am Montagvormittag leicht zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.45 Uhr 75,65 US-Dollar und damit 0,24 Prozent mehr als am Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) notierte 0,30 Prozent höher bei 75,07 Dollar.Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Montag mitteilte lag der Preis für OPEC-Öl am Freitag bei 75,18 Dollar pro Barrel. Am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...