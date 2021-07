Zürich (www.anleihencheck.de) - So lange die Kombination aus hoher Liquidität, guter Konjunktur, nur moderat steigenden Zinsen und gut kontrollierten Inflationserwartungen anhält, besteht ein ideales Umfeld für die Aktien- und Kreditmärkte, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management.Doch auch zu viel Gutes könne für die Finanzmärkte schlecht sein. Somit könnten sich schon bald potenzielle Probleme aus der sehr positiven Entwicklung des Arbeitsmarkts in den USA ergeben. Denn die US-Notenbank FED habe einen Wechsel ihrer Geldpolitik klar mit dem Arbeitsmarkt verknüpft. Wenn es hier in den kommenden Wochen zu einer stärker als erwarteten Verbesserung komme, dürften die Märkte die lockere Geldpolitik zunehmend infrage stellen. Die US-Arbeitslosenrate sei deshalb bis auf weiteres der Schlüsselfaktor für die künftige Geldpolitik und damit auch für die Aktien- und Zinsmärkte. ...

