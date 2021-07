++ Aktien in Europa handeln schwächer ++ DE30 handelt nahe der Mitte der Handelsspanne ++ Deutsche Telekom lanciert Verkauf der niederländischen Einheit ++ Die europäischen Aktienmärkte handeln zu Beginn der neuen Woche schwächer, nachdem der asiatische Handel gemischt verlaufen ist. Die Sitzung sieht bisher etwas gedämpft aus und es wird auch nicht erwartet, dass die Volatilität am Nachmittag zunimmt, da die US-Händler in den Ferien sind. Der deutsche Leitindex (DE30) und der niederländische AEX (NED25) sind die Nachzügler, die jeweils um 0,2% fallen. Der polnische WIG20 (W20) und der britische FTSE 100 (UK100) entwickeln sich besser und gewinnen jeweils ...

Den vollständigen Artikel lesen ...