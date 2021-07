Wien (www.fondscheck.de) - Nachhaltiges Investieren spielt für mehr als drei Viertel aller unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland bei der Geldanlage eine wichtige Rolle, so die Experten von "FONDS professionell".Acht Prozent von ihnen würden sogar ausschließlich nachhaltig investieren. Das habe das Institut für Vermögensverwaltung (InVV) der Technischen Hochschule Aschaffenburg kürzlich in einer Studie mit 160 Vermögensverwaltern herausgefunden. Besonders Unternehmen, die mehr als 500 Millionen Euro an Vermögen verwalten würden, würden Wert auf Standards für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) legen: 90 Prozent von ihnen würden Nachhaltigkeit bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen. ...

