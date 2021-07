Wien (www.fondscheck.de) - Mit einem neuen HANSAINVEST-Fonds sollen Anleger vom Boom der Plattform-Geschäftsmodelle profitieren können, so die Experten von "FONDS professionell".Als Berater des "The Original Platform Fund" (ISIN DE000A3CNF07/ WKN A3CNF0) fungiere die Düsseldorfer Gesellschaft DEIX Digital Economy Investments, deren Gründer Holger Schmidt digitale Transformation an der TU Darmstadt lehre und den "Plattform-Index" entwickelt habe. Zuvor habe Schmidt den digitalen Wandel als Wirtschaftsredakteur verfolgt, vor allem für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". ...

