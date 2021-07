Der Goldpreis versucht sich weiter an einer Bodenbildung. Doch heute sollten Anleger nicht allzu viel erwarten. In den USA bleiben die Börsen heute geschlossen. Der Handel ist dünn, Ausschläge in die eine oder andere Richtung dürften eher zufälliger Natur sein. Derweil scheinen die Zentralbanken wieder Appetit auf Gold bekommen zu haben. Zuletzt haben einige Notenbanken wieder zugekauft oder Pläne veröffentlicht, demnächst zukaufen zu wollen."Langfristig ist Gold der bedeutendste Wächter und Garant ...

