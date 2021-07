Symrise, Beiersdorf, Maersk: Viele große Firmen wurden in der letzten Zeit Opfer von Cyberattacken. Die Schäden gingen teilweise in den dreistelligen Millionenbereich. Was aber passiert, wenn sich so eine verheerende Attacke während eines M&A-Prozesses oder kurz nach dem Closing des Deals ereignet? "Viele Käufer denken: Lasst uns das Thema Cyber nach dem Closing erledigen. Das ist gefährlich", warnt der M&A-Versicherungsexperte Matthias Luettges von dem Versicherungsmakler Aon. Wie genau Hackerangriffe laufende M&A-Prozesse überschatten können, wie Käufer ihr Risiko minimieren können und warum Cyberversicherungen immer teurer werden - die Antworten hier bei FINANCE-TV .





