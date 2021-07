Der Onlinehandel in Deutschland boomt - nicht nur, aber auch angesichts der Pandemie. Jetzt zeigt eine Analyse, dass Amazon daran noch einen größeren Anteil hat als ohnehin angenommen. Das Institut für Handelsforschung in Köln (IFH Köln) hat die aktuellen Handelszahlen im E-Commerce analysiert und ermittelt, dass mehr als zwei Drittel des Onlineumsatzwachstums von knapp 15 Milliarden Euro im vergangenen Jahr auf Amazon entfallen sind. Fast alle Onlineshopper in Deutschland kaufen mehr oder weniger regelmäßig auch bei Amazon ein. Insgesamt landet jeder zehnte Euro im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...