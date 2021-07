DJ PTA-News: Cogia AG: Cogia GmbH geht eine strategische und technische Partnerschaft mit elastic.io ein

Frankfurt am Main (pta028/05.07.2021/14:35) - Frankfurt am Main, 05.07.2021. Cogia GmbH, ein führender KI und Big Data Analytics - Anbieter von Web-Monitoring-Dienstleistungen in den Bereichen Customer Experience, Competitive Intelligence sowie Open Source Intelligence (OSINT), geht eine Partnerschaft mit elastic.io ein, einem in Deutschland basierten Born-in-the-Cloud-Innovator und etablierten Experten für Enterprise-Integrationslösungen. Wenn ein Unternehmen eine weitere Softwareanwendung oder Cloud-Lösung erwirbt, oder wenn zwei bestehende Systeme reibungslos miteinander Daten austauschen sollen, ist eine professionelle Hand gefragt, um die Gesamtlösung erfolgreich zum Laufen zu bringen. Genau das hat sich elastic.io zur Aufgabe gemacht: Unternehmen bei der Anbindung aller eingesetzten Systeme zu unterstützen, damit sie sich gänzlich den eigentlichen Geschäftsprozessen widmen können.

Mit dieser Partnerschaft will Cogia Brücken schlagen. Ihr einzigartiger Customer Experience Management hoch zwei-Lösungsansatz (CXM), der auf einer KI-basierten Sentiment- und Trendanalyse und ihrer patentierten semantischen Such- und Kategorisierungstechnologie beruht, kann mit einer von elastic.io entwickelten Integration mit CRM und ERP-Systemen kombiniert werden. So werden die Daten zu Kundenzufriedenheit nicht mehr außer Acht gelassen.

"Diese Verbindung wird immense Vorteile für die Unternehmen bringen, die auch in Zukunft erfolgreich sein wollen und die heutige Entwicklung hin zur Kundenzentrierung ernst nehmen. Die Tatsache, dass die technische Planung und Durchführung dieser Prozesse von einem so zuverlässigen Experten wie elastic.io übernommen werden, macht uns sehr glücklich und gespannt auf die zukünftige Zusammenarbeit", kommentiert Pascal Lauria, CEO und Gründer von Cogia, die neue Partnerschaft.

Dr. Kevin Mobbs, Geschäftsleiter von elastic.io, pflichtet ihm bei: "Der Nutzen jeder Datenanalyse steigt mit der Anzahl der verfügbaren Unternehmensdatensätze. Leider kann die Integration diverser Datenquellen jedoch einen langen zeitlichen Rahmen und eine Vielfalt an Kompetenzen erfordern. Mit elastic.io werden Datenintegrationen schneller und einfacher reproduziert. Dadurch erzielen die Kunden von CXM eine schnellere Wertschöpfung und tiefere Erkenntnisse. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Cogia und ihrer innovativen CXM Plattform."

Durch das CXM von Cogia können Unternehmen das Kundenfeedback von jedem Touchpoint über die gesamte Customer Journey und insbesondere im Social Web verfolgen, messen und analysieren. Diese Daten sind von unschätzbarem Wert für eine langfristige und gute Kundenbeziehung. Mit Hilfe von elastic.io erfolgt die Integration auf optimale Weise, so dass Unternehmen eine harmonische Gesamtlösung erhalten.

Über Cogia GmbH: Cogia ist ein Anbieter von KI-basierten und patentierten semantischen Lösungen im Bereich "Big Data Analytics" sowie von Medien-Monitoring-Technologie. Das Unternehmen offeriert Produkte zur intelligenten Informationssuche, -organisation und -analyse für Web- und Social Media. Ziel ist es, Unternehmen und Organisationen bei der optimalen Verwertung der verfügbaren Informationen zu unterstützen, indem das vorhandene digitalisierte Wissen durch automatisierte Verfahren inhaltlich erschlossen und strukturiert aufbereitet wird. 2020 erweiterte das Unternehmen sein Produktportfolio um die neue Lösung im Bereich "Kundenzufriedenheit": Cogia Customer Experience Manager hoch zwei (CXM). Cogia unterstützt zahlreiche Kunden aus Behörden, Wirtschaft, Agenturen und NGOs bei der Auswertung von Internet-Informationen.

Über elastic.io elastic.io ist ein in Deutschland ansässiger Born-in-the-Cloud-Innovator und ein etablierter Experte für Enterprise-Integrationslösungen. Mit seiner iPaaS-Technologie unterstützt elastic.io Organisationen jeder Größe bei ihren digitalen Strategieinitiativen. Unsere höchste Priorität ist es, den Unternehmen zu ermöglichen, weniger Zeit mit der Synchronisation und Überwachung verschiedener Datenquellen im Unternehmen zu verbringen, damit sie sich voll und ganz auf zielgerichtete Optimierungen der Geschäftsabläufe und auf die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen konzentrieren können. Gegründet 2013 in Bonn, ist das Unternehmen seit 2017 eine Tochter der mVISE AG, einem deutschen börsennotierten IT-Beratungsunternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Unternehmens-IT-Beratung und Projektarbeit.

