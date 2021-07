Genau 33.420 neue Elektro-Pkw wurden laut KBA im Juni in Deutschland neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete dieses Segment ein Plus von 311,6 Prozent. Der Anteil an allen Pkw-Neuzulassungen lag bei 12,2 Prozent. Insgesamt kamen hierzulande über alle Antriebsarten hinweg 274.152 Pkw neu auf die Straße - ein Plus von 24,5 Prozent zum Juni 2020. Hintergrund der deutlichen Zuwächse ...

