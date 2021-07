DJ Altmaier offen für weitere Corona-Hilfen über Ende September hinaus

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat der Kultur- und Kreativwirtschaft bei Bedarf weitere Hilfen in der Corona-Pandemie zugesagt, wenn die Überbrückungshilfe III Plus Ende September auslaufen. Zwar wachse die deutsche Wirtschaft insgesamt in diesem Jahr voraussichtlich um 4 Prozent. "Aber bestimmte Branchen brauchen auch weiter die Hilfe", erklärte Altmaier in einer Rede auf dem Forum der Kultur- und Kreativwirtschaft.

"Wir beobachten die Entwicklung sehr genau. Und ich werde als Wirtschaftsminister nicht zögern, rechtzeitig Ende August, wenn die Notwendigkeit sich abzeichnen sollte, auch eine weitere Verlängerungen dieser Hilfen auf den Weg zu bringen." Er sei "sehr optimistisch", das er dafür die benötigte Zustimmung seiner Ministerkollegen bekommen werden, um denjenigen, die Hilfe brauchten, auch in den nächsten Monaten diese Hilfe ermöglichen zu können.

Bislang hat der Bund die Kultur- und Kreativwirtschaft in der Corona-Pandemie mit rund 2 Milliarden Euro unterstützt. Die Branche ist von coronabedingten Schließungen stark betroffen. Im Juni hat die Bundesregierung die als Überbrückungshilfen III Plus bekannten finanziellen Hilfen für Unternehmen um drei Monate bis Ende September verlängert.

July 05, 2021 08:51 ET (12:51 GMT)

