In den vergangenen Tagen hat sich die Aktie von Siemens Gamesa nach und nach von den jüngsten Tiefs gelöst. Ein Großauftrag in Indien beschert der Siemens-Tochter am Montag weiter Rückenwind. Die Aktie steht nun kurz davor, den Abwärtstrend der vergangenen Monate zu durchbrechen.Für den Windpark Hombal in Indien liefert Siemens Gamesa 87 Turbinen mit einem Gesamtvolumen von 301 Megawatt. Auf Wunsch des Auftragsgebers bleit dessen Name unerwähnt. Der Windpark soll allerdings im März 2023 in Betrieb ...

