Galan Lithium Ltd. eröffnet die Woche mit guten Nachrichten: Der potenzielle Wert des Flaggschiffprojekts "Hombre Muerto West" in Argentinien steigt. So hat die positive Überprüfung eines neuen, stufenweise ausgelegten Modells für die Verdunstungsbecken zur Lithium-Gewinnung aus Sole positive Auswirkungen auf das Investitionskosten (CAPEX)-Profil. Außerdem konnten einige wichtige Meilensteine abgeschlossen werden, die Grundlagen für eine Machbarkeitsstudie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...