Hyundai hat jüngst einen neuen Verkaufsrekord in den USA aufgestellt - dabei sind bereits elf Prozent der abgesetzten Autos mit umweltfreundlichem Elektroantrieb ausgestattet.Schon 2018 verriet dem AKTIONÄR Kia-Hyundai-Topmanager Peter Schreyer im Interview, dass man den Autobauer "auf das nächste Level" heben will. Man agiere in Südkorea "sehr modern" und habe noch "sehr viel in Zukunft vor." Neben Top-Technologie im Bereich Wasserstoff und der 800-Volk-Elektroautoplattform setzt Hyundai nun noch ...

