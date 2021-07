Wien (www.fondscheck.de) - Die erste Hälfte von 2021 ist Geschichte: Welche Fondskategorien in diesem Zeitraum die im Durchschnitt höchsten Erträge generieren konnten, hat "e-fundresearch.com" exklusiv in Erfahrung gebracht, so die Experten von "e-fundresearch.com".Vom Sturm auf das Kapitol, der Angelobung Joe Bidens, neuerlichen Lockdowns, Fort- und Rückschritten bei den COVID-Impfungen bis hin zur Rückkehr eines vielfach schon totgesagten Risikos, dem Inflationsgespenst, habe das erste Halbjahr 2021 durchaus einiges zu bieten gehabt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...