Die Analysten der RBC haben die Bewertung für die Aktien von Zalando auf KAUFEN mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Sollte sich der gegenwärtige Anstieg der allgemeinen Teuerung - wie erwartet - nur als vorübergehend erweisen, so wäre dies auf mittlere Sicht gut für die Verbraucher, so die Experten in einer heute veröffentlichten Studie. Kurzfristig stünden die Vorzeichen allerdings auf steigende Inflation, die letzten Endes wie eine Besteuerung des Verbrauchers wirke. dpa-AFX Analyser ____________________________________________________________________________ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...