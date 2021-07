Bogotá, Kolumbien (ots) - Das südamerikanische Land steht kurz davor, das Ziel der Null-Abholzung zu erreichen und zugleich weltweiter Marktführer für nachhaltige Palmölproduktion zu werden. Die Nutzung einer Fläche von 5,2 Millionen Hektar mit großem Potenzial für den Anbau von Ölpalmen soll so optimiert werden, dass eine nachhaltige Produktion und der Export von Palmöl möglich wird.Als viertgrößter Produzent der Welt sowie als einer der wichtigsten Lieferanten von Palmöl in Nord- und Südamerika macht Kolumbien stetige Fortschritte in seinem Ziel, seine Position als internationaler Vorreiter in der nachhaltigen Produktion zu festigen.Derzeit beträgt die mit dem Palmanbau verbundene Abholzung in dem südamerikanischen Land 0,4 Prozent, so das Institut für Hydrologie, Meteorologie und Umweltstudien (Ideam). In Kolumbien ist das "Abkommen für Null-Abholzung in der Palmöl-Produktionskette" ("Acuerdo por la Cero Deforestación en la Cadena del Aceite de Palma") in Kraft, das von mehr als 20 Unternehmen des Sektors, Regierungsvertretern, privaten Organisationen und mehreren NGOs unterzeichnet wurde und von Regierungen anderer Länder wie Großbritannien, den Niederlanden und Norwegen unterstützt wird.Das Abkommen soll sicherstellen, dass die gesamte Produktion aus Gebieten innerhalb der Agrargrenze stammt, um die Nutzung einer 5,2 Millionen Hektar umfassenden Fläche, die vor allem für den Anbau von Ölpalmen großes Potenzial hat, auf Nachhaltigkeit hin zu optimieren.Dank der Verpflichtung der kolumbianischen Produzenten zu diesen Nachhaltigkeitszielen erhielten im Jahr 2020 etwa 25 Prozent des produzierten Palmöls eine Zertifizierung nach Standards wie RSPO, ISCC oder RAC. Außerdem wird die Palmölproduktion von der kolumbianischen Regierung in vollem Umfang unterstützt und ist Teil der Wachstumspakte, einer Strategie des öffentlichen und privaten Sektors zur Förderung von Wirtschaftsbereichen, die optimale Angebotsbedingungen, ein internationales Nachfragepotenzial sowie eine hohe Wertschöpfung erbringen."Palmöl hat in der Vergangenheit die Agrarexporte des Landes angekurbelt. Seine Nachhaltigkeitsattribute stehen für internationale Käufer im Mittelpunkt. Deshalb wird ProColombia den Sektor weiterhin unterstützen, damit immer mehr Unternehmen auf die Umwelt und die Entwicklung der Gemeinden setzen", so Flavia Santoro, Präsidentin von ProColombia.An der Ölpalmenproduktion in Kolumbien sind mehr als 6.000 Erzeuger beteiligt, von denen schätzungsweise 97 Prozent kleine und mittlere Produzenten sind. Es ist erwähnenswert, dass in diesem Sektor mehr als 82 Prozent der Arbeitenden einer formellen Beschäftigung nachgehen, was den Prozess in Richtung Formalität und Legalität unterstützt. Des Weiteren ist der Erfolg von Ölpalmen in Programmen zum Ersatz illegaler Nutzpflanzen erwiesen."Die Entwicklung des Ölpalmenanbaus in Kolumbien hat unter Bedingungen stattgefunden, die minimale Auswirkungen auf die Abholzung haben, im Einklang mit der Artenvielfalt stehen, menschenwürdige und formelle Arbeit ermöglichen und integrative Geschäftsmodelle mit positiven Effekten auf die Gemeinden fördern. Diese Realität wird bereits von vielen Akteuren erkannt und wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Position als nachhaltige Quelle für Kolumbien und die Welt weiter festigen können", sagte Jens Mesa-Dishington, Präsident von Fedepalma.Pressekontakt:Maria Paula Torresmtorres@procolombia.coTelefon: +573144502911Original-Content von: Procolombia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130568/4960567