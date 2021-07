Der DAX startet etwas schwächer in die neue Handelswoche - kann die Marke von 15.600 Punkten am Vormittag aber halten. Auf Impulse von der Wall Street warten Anleger heute jedoch vergeblich: In den USA wird der "Independence Day" gefeiert und die Börse bleibt daher zum Wochenstart geschlossen. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Nordex (WKN A0D655) Die meistgehandelten Papiere auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind am Freitag die Aktie sowie die Bezugsrechte zur verkündeten Kapitalerhöhung ...

