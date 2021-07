Immer wieder verabreden sich meist jüngere Spekulanten in Foren wie Reddit und WallStreetBets und versuchen, gezielt einzelne Aktien nach oben zu treiben. Für Furore sorgten die Vorkommnisse Ende Januar, als die GameStop-Aktie gegen große Hedgefonds nach oben katapultiert wurde. Später folgten unter anderem Meme-Aktien wie AMC oder auch die deutsche Windeln.de. Nun scheint RealTech an der Reihe zu sein. In verschiedenen Foren konnte man am Wochenende lesen: "WallStreetBets Anhänger kaufen RealTech". ...

