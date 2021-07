FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Stifel hat das Kursziel für Morphosys von 102 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Marcus Wieprecht nahm in einer am Montag vorliegenden Studie angesichts der Übernahme von Constellation Pharmaceutical und einem damit verbundenen Finanzierungsdeal mit Royalty Pharma Änderungen an seinem Bewertungsmodell vor. Investoren bräuchten derzeit wohl noch etwas Zeit, um beides verdauen zu können. Außerdem bewertete er das Unternehmen auch im Hinblick auf Nachhaltigkeitskriterien, bei denen Morphosys neutral bis positiv abschneide./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2021 / 00:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2021 / 00:59 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006632003

