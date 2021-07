Mainz (ots) - Über Wochen haben sich die Union und ihr Kanzlerkandidat Laschet beruhigt, bisweilen wohl auch amüsiert zurücklehnen können. Die Konkurrenz von den Grünen hat sich mit den Plagiatsvorwürfen und den Lebenslauf- sowie Einkommenskorrekturen ihrer Kandidatin Baerbock herumschlagen müssen - und in den Umfragen rapide an Boden verloren. Doch hat man sich zu früh gefreut: Mit der Debatte um Rechtsausleger Maaßen hat nun die CDU ein Problem. Nicht nur, dass die Aussagen des Ex-Verfassungsschutzpräsidenten über Journalisten Institutionen von Verfassungsrang diskreditieren sollten: Laschet hat sich auch noch zu spät davon distanziert. Er hat die ganze Zeit schon auf eine Integration Maaßens gesetzt, offenkundig in der Hoffnung, so die rechte Flanke der Partei abzusichern. Nur wird sich Maaßen als thüringischer CDU-Direktkandidat keineswegs dem großen Ganzen unterwerfen, das ist nun klar. Er wird der bleiben, der er ist: ein Zündler, der die Grenzen der Union nach rechts auslotet. Und er wird damit immer wieder die Werte der Merkel- und Laschet-CDU infrage stellen. Unheil droht auch von der Werte-Union, selbst wenn sie keine offizielle Parteigliederung ist. Denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie nicht zerfällt, wie viele erwarten, sondern eher weiter nach rechts rückt und sich radikalisiert - mit einem Vorsitzenden, mit dem sich die allermeisten Konservativen nicht sehen lassen wollen. Laschet muss möglichst rasch und unmissverständlich an der "Brandmauer nach rechts" arbeiten, die er selbst gern im Mund führt. Ansonsten hat die CDU ein großes Glaubwürdigkeitsproblem.



