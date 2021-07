DJ XETRA-SCHLUSS/DAX startet verhalten in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem vergleichsweise ereignisarmen Handelstag schloss der deutsche Aktienmarkt kaum verändert. Damit setzte sich das trendlose Geschäft aus der Vorwoche um einen weiteren Tag fort. Dabei war einmal mehr zu beobachten, dass der Rücksetzer am Vormittag umgehend Käufer an den Markt zog und die Delle schnell wieder ausgebügelt wurde. Am Nachmittag fehlte dann der Impuls von der Wall Street, die wegen des Nachholtermins für den Unabhängigkeitstag am Sonntag geschlossen blieb. Der DAX beendete den Tag mit 15.662 Zählern um 0,1 Prozent höher.

Deutscher Automarkt mit kräftigem Zuwachs, aber Produktion sinkt

Der deutsche Automarkt hat im Juni dank der starken Nachfrage nach elektrisch angetriebenen Fahrzeugen ein deutliches Wachstum verzeichnet. Die Zulassungen kletterten um 25 Prozent auf 274.152 Personenkraftwagen, im ersten Halbjahr liegt der Zuwachs damit bei 15 Prozent. Nach dem dramatischen Einbruch im vergangenen Jahr erholt sich der Pkw-Markt im laufenden Jahr trotzdem nur langsam. Deutlich rückläufig war im Juni die Produktion in den deutschen Automobilwerken, was zum Teil auf die Lieferengpässe bei Halbleitern zurückzuführen ist.

Mit Blick auf eine deutlich anziehende Nachfrage nach Dienstreisen ging es für die Aktie der Lufthansa um 3,1 Prozent nach oben. "Die Erholung kommt schneller als erwartet", sagte ein Marktteilnehmer. Die Lufthansa selbst spricht von einem "Comeback" der Dienstreise. Im dritten und vierten Quartal dürften wieder 30 bis 40 Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht werden, später dann wieder 90 Prozent. Auch bei den Aktien des Flughafenbetreibers Fraport ging es um 2,1 Prozent nach oben, nachdem es ein Gebot für den Flughafen im australischen Sydney gegeben hatte.

Von dem Preisboom der Rohstoffe profitierten K+S (plus 5,3% auf 12,87 Euro), hier hatten die Analysten von Kepler in der Vorwoche das Kursziel auf 22 Euro hochgenommen. Aurubis profitiert als weltweit größter Kupferrecycler von den steigenden Preisen des Industriemetalls, die Aktie legte um 3 Prozent zu.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.661,97 +0,1% +14,16% DAX-Future 15.645,00 +0,2% +14,61% XDAX 15.661,80 -0,0% +14,58% MDAX 34.534,42 +0,2% +12,14% TecDAX 3.566,86 -0,1% +11,02% SDAX 16.365,31 +0,6% +10,84% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,70 -47 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 17 13 0 1.605,2 29,8 43,1 MDAX 38 22 0 704,9 26,2 30,8 TecDAX 14 16 0 429,5 13,5 21,9 SDAX 43 25 2 133,0 5,9 7,1 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2021 11:48 ET (15:48 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.