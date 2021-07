Heidelberg (ots) - Es war einst die CDU, die - und das ist ihr historisches Verdienst - einen neuen, demokratischen Konservatismus erfunden hat. Heute hat die Partei dagegen Probleme mit ihrer offenen rechten Flanke: Die Werteunion wettert gegen Merkels Modernisierungskurs, einzelne Mitglieder in Ost-Landesverbänden träumen von einer Koalition mit der AfD, und Rechtsausleger Maaßen fällt immer wieder mit äußerst fragwürdigen Äußerungen auf. Für die CDU birgt all das eine reale Gefahr: Die US-Republikaner sind ein gutes Beispiel dafür, dass sich auch demokratische Parteien in populistische Bewegungen verwandeln können.



