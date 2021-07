Der kroatische Elektroautobauer Rimac hat sich die Mehrheit an Bugatti einverleibt, das zuvor im VW-Konzern beheimatet war. Porsche bleibt derweil an Bugatti-Rimac beteiligt. Die französische Traditionsmarke Bugatti gehörte seit 1998 zu VW - jetzt verabschiedet sich der Luxushersteller aus dem Konzern. Wie schon vor einigen Wochen gemunkelt wurde, hat sich Rimac die Mehrheit an Bugatti geschnappt. VW verliert somit eine seiner aktuell zwölf Marken, bleibt aber über die Konzerntochter Porsche weiter beteiligt. Zu den finanziellen Details der Transaktion wurde nichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...