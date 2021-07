Airbnb hat über 50.000 Buchungen in 15 US-Städten blockiert. Der Dienstleister will verhindern, dass in seinen Immobilien während der Pandemie Partys gefeiert werden. Auch in Europa werkelt der Algorithmus. Die Idee ist so naheliegend wie rechtswidrig. Wenn Clubs und andere Locations geschlossen sind, warum mieten wir uns nicht ein ausreichend großes Haus und veranstalten da eine private Party? Diese Idee hatten in den Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 2020 dermaßen viele, dass sich Airbnb eine technische Lösung für das Problem einfallen lassen musste. Tausende blockierter Buchungen sollen ...

