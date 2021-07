The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.07.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.07.2021



ISIN Name

BMG947871015 WATFORD HLDGS LTD DL-,01

CA7798992029 ROXGOLD INC.

NO0010289200 NATTOPHARMA ASA NK 3

US14054R5028 CAPITALA FINANCE DL-,01

US92343EAF97 VERISIGN 13/23

XS1794213055 PAPREC HLDG 18/25 FLR

ROXGOLD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de