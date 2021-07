Roland Ullrich und Markus Fugmann diskutieren in der neuen Serie "Boom und Bust" über relevante und aktuelle Themen an den Finanzmärkten, stellen den historischen Kontext her und geben einen Ausblick auf mögliche Zukunftsszenarien. Sie schauen hinter die Kulissen und zeigen Perspektiven auf. Im 1.Teil der neuen Serie geht es um das Thema Inflation: steigt sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...