Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire) - Die Geschäftsführung von Armor Lux ist an Optikexperten herangetreten, um ein gewagtes Produktsortiment aufzubauen: 100% recycelte und innovative Brillengestelle "Made in France", die direkt mit der DNA der umweltbewussten bretonischen Marke in Verbindung stehen.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8920851-textile-company-armorlux-launches-a-new-range-of-optical-frames-and-sunglasses/Das Brester Start-up Fil & Fab, das sich auf die Wiederverwertung von gebrauchten Fischernetzen spezialisiert hat, verarbeitet diese Abfälle seit einem Jahr zu Nylongranulat. Das Recycling von Fischernetzen ist Teil einer Initiative zum Schutz der Ozeane. Man muss nämlich wissen, dass diese im Meer zurückgelassenen oder verlorenen Netze die Korallenriffe schädigen, wodurch sie anfälliger für Krankheiten werden. Die perfekte Gelegenheit also, um sie per Spritzgussverfahren zu noch nie dagewesenen robusten und ästhetischen Brillengestellen zu verarbeiten.So wurde eine komplette neue Kollektion für maximalen Sehkomfort mit Korrektur- und Sonnenbrillen konzipiert. Diese Kollektion wird ab Juli 2021 auf den Markt kommen.Sie wird in Frankreich von ArtMonium vertrieben. Weitere Länder werden bald folgen (Website: https://www.artmonium.com/marque/armor-lux/)"Diese beispiellose Zusammenarbeit auf Basis einer Innovation, die für unseren Kunden Sinn macht, stärkt unseren Willen, neuartige Lösungen mit Respekt für die Marken, die wir begleiten, anzubieten", unterstreicht Jean-Pierre Delacroix, Präsident von Artmonium.Über das Projekt15-1 Diffusion bietet Unternehmen seit 8 Jahren die Möglichkeit, ihre Lizenzen in der Welt der Korrektur- und Sonnenbrillen zu entwickeln.Die Kollektion besteht aus 5 Damen- und 5 Herrenmodellen in Korrektur- und Sonnenbrillenausführung.Die Produktion wird das Label "Origine France Garantie" tragen.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1557573/Armorlux_Eyewear.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1557574/Armorlux_Logo.jpg