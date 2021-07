Freiburg (ots) - Mit der Cyberkriminalität hat sich auch eine neue Art des Verbrechens entwickelt. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht über einen Hackerangriff auf die Informationstechnik eines Unternehmens berichtet wird. (...) Der Schaden ist enorm. Vor allem zerstören der Datenklau und die Erpressungen Vertrauen in die so viel Nutzen bringenden Systeme. Was also tun? (...) Schutzprogramme auf dem neuesten Stand, auch wenn sie Geld kosten, komplexe, oft wechselnde Passwörter und eine Mehrfach-Authentifizierung machen den Angreifern das Leben erheblicher schwerer. Mehr Transparenz hilft ebenfalls. Würden alle gehackten Firmen öffentlich, hätten Geschäftspartner und Versicherer einen besseren Überblick darüber, wer beim Schutz vor Hackern nachlässig gewesen ist. Das erhöht den finanziellen Druck, in Sicherheitstechnik zu investieren. http://www.mehr.bz/khs187i



