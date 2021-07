Kürzlich hat das Projekt "R&D and Industrialization of Holographic Energy Saving System, an environmentally-friendly automobile energy saving balance system", das von der China Hightech Industrialization Research Association gesponsert und von Guangzhou Future New Energy Technology Co., Ltd. angewandt wurde, die Bewertung der nationalen wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften mit seinem führenden technischen Niveau erfolgreich bestanden.

Laut Du Junhua, dem Vorsitzenden von Guangzhou Future New Energy Technology Co., Ltd. besteht das Energiespar-Bilanzsystem des umweltfreundlichen Automobils aus vier Teilen: Energiespar-Chip, Energiespar-Regenwurm, Energienetzwerk und holographisches Flüssigwasser. Es wird im Auto installiert, ohne dass die ursprüngliche Schaltung des Autos verändert und irgendwelche Teile im Auto ausgetauscht werden müssen. Es kann auch viele Leistungen des Automobils synchron und ordentlich verbessern und die Verkokungsreaktion, die durch unzureichende Verbrennung verursacht wird, reduzieren, so dass das Automobil den Effekt der Energieeinsparung und des Umweltschutzes unter ordentlichem Gleichgewicht erreichen kann. Getestet durch das National Automobile Quality Supervision and Inspection Center, erfüllt das System nicht nur die Standardanforderungen der Abgasschadstoffemission für Mehrzweck-PKWs, die bei normaler Temperatur starten, sondern hat auch offensichtliche Auswirkungen auf den Kraftstoffverbrauch und die Kohlendioxidemission von Leichtfahrzeugen.

Das Bewertungskomitee ist der Meinung, dass die Technologie unabhängige geistige Eigentumsrechte hat und das technische Niveau das führende Niveau im Inland erreicht. Sie hat eine wichtige Bedeutung und erhebliche wirtschaftliche und soziale Vorteile und hat breite Anwendungsperspektiven. Daher hat das Bewertungskomitee einstimmig beschlossen, dass es die Bewertung der wissenschaftlichen und technologischen Leistungen bestanden hat.

Das Projekt "Umweltfreundliches Automobil-Energiespar-Bilanzsystem die Entwicklung und Industrialisierung des holografischen Energiesparsystems" hat die Bewertung der wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften erfolgreich bestanden, was eine solide Grundlage für Guangzhou Future New Energy Technology Co., Ltd. geschaffen hat, um die Kernwettbewerbsfähigkeit der wissenschaftlichen und technologischen Innovation zu verbessern und eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, was einen neuen Durchbruch im Bereich der Automobil-Energiespartechnologie in China markiert und die Energieeinsparung und intelligente Entwicklung der globalen Automobilindustrie stark fördern würde.

