NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Heidelbergcement vor Zahlen von 108,10 auf 113,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie rechne im zweiten Quartal erneut mit einer starken Ergebnisentwicklung (Ebitda) und habe deshalb ihre entsprechende Jahresschätzung angehoben, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ungeachtet der jüngsten Kursschwäche aufgrund steigender Kosten sehe sie dank der Umsatzdynamik Spielraum für eine weitere Anhebung ihrer Gewinnprognose./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2021 / 13:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006047004

HEIDELBERGCEMENT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de