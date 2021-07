Auch im gestrigen Handel verteuerte sich die Aktie des Düngemittelkonzerns K+S deutlich. Rückenwind gab es wieder einmal vom Kalimarkt. So zog der Kalipreis weiter kräftig an und markierte in Brasilien bereits wieder eine regelrecht historische Marke (mehr dazu lesen Sie hier). Bei aller Euphorie muss man sich vor Augen halten: Früher oder später dürfte es bei den durch diverse kurzfristige Faktoren nach oben getriebenen Kalipreisen zu einer Korrektur kommen. Anleger müssen daher in diesem Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...