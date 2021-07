Thermoplast-Silikonverbunde werden in der Kunststofftechnik immer bedeutender, denn sie bieten mehr als einen Vorzug. Durch sie können beispielsweise kleinere Bauteile realisiert werden, die an ihrem Einsatzort mit einem geringeren Bauraum auskommen. Sind Dichtungen aus Silikon direkt an den thermoplastischen Grundkörper angespritzt, so entfallen bei der Baugruppenmontage die zuvor benötigten Montageschritte für diese Teile sowie die für diese Schritte notwendige Peripherie. Außerdem wird für eine angespritzte Dichtung weniger Material benötigt als für einen separaten Dichtring. Die Eigenschaften und Aufgaben mehrerer Bauteile sind in einem vereint, wodurch in der Regel das Gewicht des Mehrkomponentenbauteils geringer ist als das der zusammengesetzten Einheit. Für den Kunststoffverarbeiter bedeutet die Mehrkomponententechnik in jedem Fall eine Mehrinvestition in die Anlagentechnik, da jedes Polymer über ein separates Aggregat der Kavität zugeführt wird. Doch was tun, wenn die Anfrage für ein interessantes mehrkomponentiges Bauteil vorliegt, jedoch die passende Anlagentechnik im Maschinenpark nicht vorhanden ist? Genau diese Frage stellte sich Antech Polymertechnik mit Sitz in Freiberg am Neckar. Erschwerend kam zu diesem Zeitpunkt hinzu, dass das zu dosierende Schussgewicht an Flüssigsilikon (LSR) so gering war, dass kein geeignetes Aggregat nachgerüstet werden konnte. So machte das Unternehmen aus der Not eine Tugend und entwickelte mit dem am gleichen Standort ansässigen Werkzeugbau Edegs Formenbau ein eigenes Aggregat, die Mini-Inject. Bei dem Dosieraggregat handelt es sich um ein Zweikolbensystem mit Vordruckkammer, das direkt auf der Kaltkanalverteilerplatte des Werkzeugs aufsitzt und durch die Trennebene in den Kaltkanal das LSR dosiert. Auf diese Weise ermöglicht das System auf einer Spritzgießmaschine, die für das Fertigen einkomponentiger Teile ausgelegt ist, 2K-Bauteile herzustellen. Dem Silikonverarbeiter war es durch die Entwicklung möglich, das LSR/PBT-Bauteil für die Serie zu fertigen.

Projekt ins Ziel geführt

"Für das LSR/PBT-Bauteil wurde ein 8-plus-8-fach-Werkzeug gefertigt, auf das die Mini-Inject aufgesetzt wurde. So war es möglich, pro Kavität weniger als 0,1 g LSR pro Teil zu dosieren. Das bei diesem ersten Projekt noch sehr einfach konstruierte System ist zwischenzeitlich ausgereift und markttauglich und somit für den Großserien-einsatz geeignet", erläutert Steffen Rapp, Betriebsleiter Antech Polymertechnik. Das Aggregat wird über eine marktübliche Misch- und Dosieranlage oder über eine Kartusche versorgt. Eine Kartusche mit einer maximalen Füllmenge von einem Kilogramm kommt dann zum Einsatz, wenn die benötigte Menge Material für das Arbeiten mit einer Dosier- und Misch-anlage zu gering ist. "Wir mischen die beiden Komponenten in benötigter Menge vor, und die Kartusche wird direkt auf der Vordruckkammer angeflanscht", so Herr Rapp weiter.

Die sogenannte Vordruckkammer ist für eine konstante Materialmenge und gleichbleibenden Druck im Einspritzraum verantwortlich. ...

