The following instruments on XETRA do have their first trading 06.07.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.07.2021Aktien1 NL0015000DC9 Climate Transition Capital Acquisition I B.V.2 NO0010161896 DNB Bank ASA3 US89484T1043 Tremor International Ltd.4 SE0015961016 Amniotics AB5 US5410981097 Logan Ridge Finance Corp.Anleihen1 XS2357493860 Qatar Petroleum2 XS2357494751 Qatar Petroleum3 XS2289818341 Volkswagen International Finance N.V.4 SE0015938378 Mirovia AB5 XS2359548935 Qatar Petroleum6 FR0014004FR9 VINCI S.A.7 XS2356571559 Eastern and Southern African Trade and Development Bank8 XS2338912665 KFH Tier 1 Sukuk Ltd.9 XS2357494322 Qatar Petroleum10 XS2362416617 SoftBank Group Corp.11 XS2360381730 Elior Group SCA