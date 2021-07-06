Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 06.07.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 665 internationalen Medien
Litchfield meint: Relay Medical steht vor einer 2.400%-Kursrallye!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2DJLH ISIN: AU000000TEK4 Ticker-Symbol: TTG 
Frankfurt
30.06.21
08:11 Uhr
0,258 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
THORNEY TECHNOLOGIES LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
THORNEY TECHNOLOGIES LTD 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
THORNEY TECHNOLOGIES
THORNEY TECHNOLOGIES LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
THORNEY TECHNOLOGIES LTD0,2580,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.