DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA07D/19 DE000HLB33E8 08.07.2021 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA07P/19 DE000HLB33V2 08.07.2021 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA07L/19 DE000HLB33N9 08.07.2021 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA07E/19 DE000HLB33F5 08.07.2021 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA07D/19 DE000HLB33E8 08.07.2021 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA07P/19 DE000HLB33V2 08.07.2021 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA07L/19 DE000HLB33N9 08.07.2021 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA07E/19 DE000HLB33F5 08.07.2021 HZE/EOT
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