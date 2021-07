Die Wiener Börse dürfte am Dienstag wenig bewegt in den Handel starten, nachdem es zum Wochenauftakt noch geringfügig hinauf gegangen war. Ein Bankenindikator auf den heimischen Leitindex ATX tendierte gegen 8.15 Uhr um unwesentliche 0,08 Prozent tiefer.Hinsichtlich frischer Konjunkturdaten steht am heutigen Handelstag die Umfrage des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Programm. ...

