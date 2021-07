Der aktuelle Vorgriff in New York lautet: Umsatzziel 344 Mrd. $ per Ende des Jahres/2022 sind aktuell 2,31 Bio. $ wert. Theoretisches KGV um 32. Das ist zweifellos eng, aber: Die TBDaily geht heute dennoch long. Der simple Grund: Spätestens ab der kommendenWoche kommt zu dem Rückenwind der Fed der Ergänzungsansatz für die Einschätzung aller Techs. Damit ist sicher, dass die von uns erwarteten technischen Korrekturen bis 20/25 % nicht mehr erreichbar sind. Wir drehen uns auf dem Absatz!



