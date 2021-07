DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Nachhaltigkeit

Aareal Bank stellt ersten grünen Kredit zur Verfügung - Refinanzierung des Holiday Inn Express Sydney für die Pro-invest Group Wiesbaden, 6. Juli 2021 - Die Aareal Bank gibt das Closing ihres ersten grünen Kredits bekannt, der auf Basis ihres Green Finance Frameworks ausgereicht wurde: Die Bank hat der australischen Pro-invest Group einen Hypothekenkredit im Volumen von ca. 39 Mio. AUD (ca. 25 Mio. €) zur Refinanzierung des Holiday Inn Express Macquarie Park Hotels in Sydney zur Verfügung gestellt und agierte bei der Transaktion als Arranger und Sole Lender. Nach dem im ersten Halbjahr 2021 aufgelegten Green Finance Framework unterliegt die Finanzierungsvereinbarung qualitativen und quantitativen Umweltkriterien. Der Kreditnehmer hat sich zu entsprechenden regelmäßig zu überprüfenden Kreditauflagen verpflichtet. Das Objekt war bei seiner Eröffnung das erste Holiday Inn Express Hotel Australiens sowie das erste Hotel, das die Pro-invest Group in Australien in Betrieb genommen hat. Im Sinne eines deutlich reduzierten Energie- und Wasserverbrauchs flossen 2016 mehrere umweltfreundliche Design- und Entwicklungsinitiativen in den Bau ein - von nachhaltig hergestellten und energieeffizienten Geräten über ein intelligentes Licht- und Klimaanlagenmanagement sowie eine umweltfreundliche Reinigungs- und Wäscheorganisation bis hin zur systematischen Erfassung und Prüfung der Verbrauchsdaten. Nach Fertigstellung der Immobilie wurde das Hotel für seine Energie- und Wassereffizienz vier Jahre in Folge mit einem mindestens 4,5-Sterne-Rating der National Australian Built Environment Rating System (NABERS) ausgezeichnet. Meilenstein für den Ausbau eines risikobewussten, ESG-konformen Portfolios "Fast 40 % der globalen Treibhausgasemissionen sind auf Gebäude zurückzuführen. Als Finanzierer sind wir in der privilegierten Lage, Anreize setzen zu können, dass Eigentümer die Energieeffizienz ihrer Gebäude berücksichtigen oder optimieren", sagte Christof Winkelmann, Vorstandsmitglied der Aareal Bank. "In den nächsten Jahren wollen wir den Anteil grüner Gebäude in unserem Kreditportfolio stetig steigern. Denn wir sind überzeugt, dass es zu unserer unternehmerischen Verantwortung gehört, sozialen Wandel und globalen Fortschritt durch die Finanzierung zukunftsgerichteter Immobilien aktiv voranzutreiben." Die Pro-invest Group ist ein auf Private Equity und den Immobiliensektor spezialisierter Vermögens- und Anlageverwalter. Die 2010 gegründete Gruppe zählt mittlerweile zu den größten Hotelinvestitionsplattformen in Australasien. Sie hat sich zudem der Ertragsoptimierung für die Investoren ihres Hotelportfolios verschrieben - und zwar in sozialer und finanzieller Hinsicht. Das gelingt ihr durch branchenführende ESG-Bestimmungen. Ronald Stephen Barrott, Vorsitzender & CEO der Pro-invest Group, fügte hinzu: "Wir bei Pro-invest glauben, dass sich das Hotelgewerbe des Problems des Klimawandels annehmen muss. Dafür brauchen wir zwingend neue, zweckmäßige Hotels, die die von Gebäuden ausgehenden Umweltbelastungen minimieren und so betrieben werden, dass ihre CO 2 -Emissionen sinken. Es ist für Pro-invest von entscheidendem Vorteil, dass wir unser Hotelportfolio zukunftssicher gestalten können - und zwar nicht nur in technischer Hinsicht, sondern auch durch die Einführung umweltfreundlicher Standards und Initiativen." Das Green Finance Framework der Aareal Bank, das dieser Finanzierung zugrunde liegt, wurde von Sustainalytics, einer ESG Rating- und Researchagentur, geprüft. Eine Second Party Opinion von Sustainalytics bestätigt die Glaubwürdigkeit und Effektivität des Frameworks sowie die Übereinstimmung mit den vier Kernkomponenten der Green Bond Principles 2018 und der Green Loan Principles 2020. Die Pro-invest Group wurde von der Rechtsanwaltskanzlei Landers & Rogers und dem Finanzberater Pro-invest Fund & Asset Management beraten. Berater der Aareal Bank waren King & Wood Mallesons und Savills. Weitere Bilder zur redaktionellen Verwendung finden Sie hier. Ansprechpartner

Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäfts-segment Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die Tochtergesellschaft Aareon, führender Anbieter von ERP-Software und digitalen Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft und ihre Partner, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie bietet wegweisende und sichere Beratungs-, Software und Service-Lösungen zur Optimierung der IT-gestützten Geschäftsprozesse sowie zum Ausbau von Geschäftsmodellen. Das digitale Angebotsportfolio Aareon Smart World vernetzt Unternehmen der Immobilienwirtschaft und angrenzender Branchen mit Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern sowie technischen Geräten in Wohnungen und Gebäuden.

