Belano Medical AG: Das Baby Hydro Gel der BELANO medical AG ist zum internationalen Trend-Produkt des Jahres 2021 gewählt worden



06.07.2021 / 10:00

Das Baby Hydro Gel der BELANO medical AG ist zum internationalen Trend-Produkt des Jahres 2021 gewählt worden - Das Produkt aus der erfolgreichen "ibiotics med" Serie wurde weniger als 6 Monate nach

Markteinführung von einer Fachjury zum Trend-Produkt des Jahres 2021 gewählt - Die Wahl bestätigt den stetig steigenden Bedarf an Microbiom-Produkten - Der positive Trend durch neue Partnerschaften hält an - Belano ist seit 14. Dezember 2020 im Kapitalmarkt mit einer Wandelanleihe

Hennigsdorf b. Berlin, 6. Juli 2021 - Zur digitalen Beauty- und Kosmetik-Fachmesse WeCosmoprof International hat ein Expertenteam aus Trendforschern, Journalisten, Stylisten und Designern aus dem Produkt-Portfolio der über 500 Aussteller die besten Neuheiten ausgewählt. Dazu zählt auch das Baby Hydro Gel der Marke "ibiotics med". Es wurde jetzt in den CosmoTrends Report 2021 aufgenommen und wird im Herbst - zusammen mit den anderen ausgewählten Neuheiten - auf der nächsten in Präsenz stattfindenden Cosmoprof Fachmesse vorgestellt. Gezielte Entwicklung für Babys und Kleinkinder

Das "ibiotics" Baby Hydro Gel kam Anfang dieses Jahres auf den Markt (https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/medizinprodukt-weltneuheit-bio-healthcare-unternehmen-belano-medical-mit-weiterer-wegweisender-anwendung-markt/?newsID=1418841). Es wird in Online-Apotheken, Drogeriemärkten und Web-Shops angeboten. Forscher der BELANO medical AG hatten es gezielt für Kleinkinder und Babys ab einem Alter von zwei Monaten entwickelt, weil diese unter trockener Haut, Juckreiz oder Hauterkrankungen wie Neurodermitis besonders stark leiden. Das Hydro Gel wurde eigens auf die Bedürfnisse empfindlicher Babyhaut angepasst. Anders als herkömmliche Babypflege ist es fettfrei und fördert den Aufbau eines gesunden Haut-Mikrobioms, ohne den natürlichen Fetthaushalt der sich heranbildenden Babyhaut zu stören. Wiederherstellung und Stabilisierung einer gesunden Hautflora

Das Hydro Gel für Babys und Kleinkinder ist eine Weiterentwicklung der Medizinischen Hautpflege "ibiotics med", die bisher schon als Handcreme, Reinigungsmilch, Lotion, Intensivcreme und Akutpflegecreme sowie als Tinktur für die Kopfhaut vertrieben wird. Alle Produkte wurden als natürliche Alternative für den Aufbau gesunder Haut und zur Begleitung von Therapien bei Ärzten, Dermatologen oder Heilpraktikern entwickelt. Der biologische Wirkstoff fördert gezielt das Wachstum natürlich vorkommender gesunder Bakterien und unterstützt so die Wiederherstellung und Stabilisierung einer gesunden Hautflora. Bereits ab dem zweiten Lebensmonat geeignet

Um die Hautbarriere von Säuglingen und Kleinkindern bereits bei ersten Symptomen von Neurodermitis und trockener Haut zu stärken oder das Leiden der Kinder durch eine bestehende Neurodermitis zu lindern, sollte man so früh wie möglich mit der Anwendung beginnen. Das Baby Hydro Gel ist bereits ab dem zweiten Lebensmonat geeignet. Die Cosmoprof Worldwide in Bologna gilt mit über 3.000 Ausstellern und über 250.000 Fachbesuchern als internationale Leitmesse für die Beauty- und Kosmetik-Industrie. Sie wurde wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie um ein Jahr auf März 2022 verschoben. Ersatzweise hatte im Juni die digitale Messe WeCosmoprof mit mehr als 500 Ausstellern stattgefunden (www.cosmoprof.com). Über die BELANO medical AG:

Die BELANO medical AG ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das die Ergebnisse aus der Erforschung positiv wirkender Mikroorganismen für Medizin- und Pflegeprodukte nutzt. Dabei werden neuartige Therapieansätze für medizinische Hautpflege, zur Prävention von Krankheiten und zur Unterstützung von Heilungsprozessen entwickelt und vermarktet. Auf diese Weise sollen neue Therapie-Optionen für bisher nicht befriedigend behandelbare Erkrankungen und Indikationen entstehen. Ziel ist es, diese patentgeschützten Wirkstoffe und deren Produkte für jeden Menschen verfügbar zu machen. Das Unternehmen setzt dabei auf die nationale und internationale Zusammenarbeit mit Distributoren und anderen Partnern. Neben der Ausweitung der strategischen Partnerschaften, hat die Belano eine Wandelanleihe (WKN: A3H2UW; ISIN: DE000A3H2UW2) begeben, um das eigene operative Geschäft weiter voranzutreiben. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Unternehmenskontakt

