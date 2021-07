Hannover (www.anleihencheck.de) - Die robusten Konjunkturdaten aus der Euro-Zone haben bei deutschen Bundesanleihen zu leicht nachgebenden Kursen geführt, so die Analysten der Nord LB.Nach Angaben des Handelsverbandes HDE habe sich die Stimmung der Verbraucher in Deutschland im Juli den fünften Monat in Folge verbessert. Das Konsumbarometer sei mit 100,80 (97,65) Punkten auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren geklettert. "Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen zum Sommer begünstigen den zunehmenden Optimismus", habe es geheißen. ...

