Rosenheim (www.fondscheck.de) - Im Juni haben die boerse.de-Fonds wieder tolle Zuwächse verbuchen können, so das Aktienfonds-Team von boerse.de.So habe der boerse.de-Weltfonds (ISIN LU2115466117/ WKN A2PZMU, ausschüttend, ISIN LU1839896005/ WKN A2JNZK, thesaurierend) 2,4% und damit seit der Umstellung auf die Anlagestrategie Champions-BOTSIdefensiv nun bereits 16,5% gewonnen. In der jeden Monat 0,25% ausschüttenden Weltfonds-Tranche sei es um 2,6% nach oben gegangen, weshalb die nächste Ausschüttung per 30. Juli auf 0,28 Euro erhöht werde. Der ausschüttende boerse.de-Aktienfonds (ISIN LU1480526547/ WKN A2AQJY) habe im Juni um 3,2% zugelegt und die thesaurierende Tranche (ISIN LU2115464500/ WKN A2PZMR, thesaurierend) habe 3,9% gewonnen. ...

