In der zweiten Jahreshälfte werden die ersten serienreifen eActros-Lkw von Mercedes-Benz Trucks vom Band laufen. Höchste Zeit also für einen detaillierten Blick ins Datenblatt der gerade enthüllten Serienversion und auf die als "Ökosystem" entwickelten Services rund um den neuen Elektro-Lkw. *** Das Angebot an E-Lkw war bisher bescheiden - kein Vergleich zur deutlich schneller entwickelten Serienreife ...

Den vollständigen Artikel lesen ...