Baden-Baden (ots) - Tickets ab 7. Juli 2021 auf SWR3service.de / Festival am 28. und 29. August / mit Mundstuhl, Friedemann Weise, Rüdiger Hoffmann, Michael Mittermeier, Abdelkarim u. a.Am Mittwoch, 7. Juli 2021 beginnt der Vorverkauf für das "SWR3 Comedy Festival" in Bad Dürkheim, das in diesem Jahr wegen der Pandemie als "Spezial-Ausgabe" veranstaltet wird. Am 28. und 29. August wird es acht Open-Air-Shows geben. Karten können auf www.SWR3service.de erworben werden. Die Eintrittspreise für die jeweils 60-minütigen Shows liegen zwischen 18 und 21 Euro. SWR3 Club-Mitglieder erhalten vergünstigte Preise.SWR3 Programmchef Thomas Jung betont: "Die Künstler freuen sich, endlich wieder auftreten zu können. Wir haben im letzten Jahr versprochen, dass wir 2021 wieder da sind. Jetzt kommen wir mit einem Open Air. Dabei hat der Gesundheitsschutz von Besucher*innen, Künstler*innen und allen am Festival beteiligten Mitarbeiter*innen oberste Priorität. Daher findet die Veranstaltung mit entsprechendem Hygienekonzept und unter strenger Berücksichtigung der Ende August geltenden Rechtsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz statt."Programm am Samstag, 28.8. ab 15 UhrSebastian Lehmanns Ausführungen zu den Telefonaten mit seinen Eltern können sich für das Publikum als guter Therapieansatz erweisen. Friedemann Weise bringt mit seinem neuen Programm "Bingo" eine gewagte Mischung aus Klavierkabarett, Pantomime und Improtheater auf die Bühne. In seinem Programm greift er allerdings auch die lustigsten Beleidigungen im Straßenverkehr auf und übersetzt die schönsten Hits der letzten Jahrzehnte. Stand-up-Pionier Rüdiger Hoffmann geht dahin, wo es weh tut. Und zwar vor Lachen. Die beiden "Flamongos" von Mundstuhl präsentieren eine Gratwanderung zwischen Nonsens, hintergründigen Wortgefechten, derben Späßen und politischen Inkorrektheiten.Programm am Sonntag, 29.8. ab 14 UhrNikita Miller & Anne Vogd spielen eine Mixed Show. Nikita Miller, der sich selbst als "Comedic Storyteller" bezeichnet, ist bekannt für seine Erzählungen aus seiner Jugend, gefärbt von russischen Einflüssen und unfassbaren Erlebnissen. Anne Vogd, erste "SWR3 Comedy-Förderpreisgewinnerin", widmet sich ebenfalls alltäglichen Problemen, die das Leben mit sich bringt und berichtet voller Selbstironie darüber. Aufgewachsen zwischen Ghetto und Germanen kann Abdelkarim als Marokkaner des Vertrauens authentische und selbstironische Geschichten aus seinem Leben erzählen und bürstet dabei Klischees gegen den Strich. Markus Krebs bedient mit seinem Ruhrpott-Charme die Humorzentren des Publikums. Mit seinem "Best-of" aus drei Programmen sorgt er für eine Zeit voller Lachkrämpfe und ohne Atempause. Michael Mittermeier zerlegt in seinem "Zapped!-Special" die Fernsehlandschaft von Damals und die Streaming-Kultur der Gegenwart.Open-Air-Bühne im KurparkMit Blick auf die Salinen können die Zuschauer*innen die Shows im Kurpark Ost verfolgen. Die Bühnenmoderation übernimmt SWR3 Morningshow-Moderator Kemal Goga. SWR3 berichtet während des Festivals live aus Bad Dürkheim, alle Shows sind im Livestream auf SWR3.de zu sehen. Im SWR Fernsehen werden Ausschnitte der Auftritte in Best-of-Sendungen ausgestrahlt. Das in den letzten Jahren etablierte Rahmenprogramm entfällt in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie.Sicherheit vor OrtAlle Tickets für die Open-Air-Veranstaltung werden personalisiert, so dass ggf. eine Kontaktnachverfolgung gewährleistet sein wird. Die Ticketkäufer werden im Vorfeld nochmals über die dann geltende Rechtsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz und das entsprechende Hygienekonzept informiert. Auch auf www.SWR3.de werden alle diesbezüglichen Informationen zugänglich sein.Comedy ist fest im Programm verankertAls Programmelement gehört Comedy schon lange zu SWR3 und hat Serien wie etwa "Feinkost Zipp", "Taxi Sharia", "Jogis Jungs" oder "Tuten Gag" hervorgebracht, die in der deutschen Radiolandschaft zum Kult geworden sind. Aus der Comedy-Schmiede im Südwesten stammen Stars wie Anke Engelke oder Andreas Müller. Er ist seit 2007 Comedy-Chef von SWR3 und prägt das Programm, ebenso wie das Moderatoren-Duo Zeus und Wirbitzky. Das "SWR3 Comedy Festival" bietet seit April 2016 großen Stars und vielversprechenden Newcomern einen Treffpunkt. Das Festival findet dort jährlich statt und gibt einen Überblick über die aktuelle Comedy-Szene.