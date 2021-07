DJ IWH erwartet für Juni leichten Anstieg bei Unternehmensinsolvenzen

HALLE (Dow Jones)--Die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen ist im Juni im Vergleich zum Vormonat wohl leicht gestiegen, schätzt das Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). Allerdings sei die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen im Juni nur unvollständig gemeldet worden, daher sei eine vollständige Auswertung der Insolvenzzahlen für Juni noch nicht möglich, erklärte das Institut.

Konkret seien zwischen dem 19. und 28. Juni deutlich zu wenige Insolvenzen erfasst worden, so das IWH. Ein Vergleich der Meldungen bis zum 18. Juni mit dem gleichen Zeitraum im Vormonat zeige keinen wesentlichen Anstieg bei den Insolvenzzahlen pro Werktag. So wurden bis 18. Mai pro Werktag 36 Insolvenzen erfasst, bis 18. Juni waren es 38. Da es im Mai weniger Werktage als im Juni gab, werden die Insolvenzzahlen im Juni aber voraussichtlich etwas höher liegen, so das IWH.

Im Mai war die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen um 11 Prozent zum Vormonat gesunken. Das Institut veröffentlicht monatlich einen Insolvenz-Indikator, der einen Überblick zum bundesweiten Insolvenzgeschehen geben soll.

July 06, 2021 04:31 ET (08:31 GMT)

