München (ots) - Die Biene Maja ist neugierig, frech und schon seit 1976 ein Fernsehstar. Seit sie zum ersten Mal aus ihrer Wabe schlüpfte, begeistert die Biene Generationen von Fernsehzuschauern. Auf der bienenstarken, neuen und familienfreundlichen Webseite www.diebienemaja.de feiert die muntere Biene ihren 45. TV-Geburtstag, indem sie für Eltern und Kinder summsationelle Preise verlost und honigsüße Einblicke in ihre Welt teilt.Im Mittelpunkt der Webseite steht das Thema Geburtstag. Einladungen zum Ausmalen, Rezepte zum Nachbacken oder Dekorationen als Bastelprojekte - einer bienenstarken Kindergeburtstagsfeier mit Maja-Motto steht nichts mehr im Weg. Als besonderes Highlight der Seite verlost Die Biene Maja zusammen mit ihren Partnern bienenstarke Preise. Der Gewinner des Hauptpreises kann sich über ein Jahr unbegrenzten Zugang zu allen Plopsa-Freizeitparks, wie beispielsweise den Holiday Park in der Pfalz oder das Majaland Kownaty in Polen und den beiden Plopsaqua Wasserparks in Belgien freuen. Neben diesem summsationellem Hauptgewinn stauben Kinder vielleicht sogar Joghurt-Kühlschrankfüllungen der Privatmolkerei Bauer, Tonieboxen und vieles mehr ab. Das Los entscheidet!Ganz so, als würde Maja die Liedzeile "Maja erzähle uns von dir" des Titelliedes der Serie beantworten, gibt es auf der Webseite Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen über Maja. Mit Eltern und Kindern fliegt Die Biene Maja quer durch ihre Vergangenheit und stellt so manchen Meilenstein vor. Von besonderer Relevanz ist für die hilfsbereite Biene der Insektenschutz, dem auf der Webseite deshalb eine eigene Rubrik gewidmet ist. Denn Die Biene Maja setzt sich seit 2018 im Projekt Klatschmohnwiese aktiv für den Erhalt der Artenvielfalt und nachhaltiges Naturengagement ein.Die Verlosungen starteten bereits am 1. Juni 2021 und enden am TV-Geburtstag der Biene, dem 9. September 2021. Weitere Informationen zu "Die Biene Maja - 45. TV-Jubiläum" finden Sie unter: www.diebienemaja.de und in der Pressemappe: https://view.sharekits.com/s/E8f2d3yPressekontakt:Joe HoferManager Corporate Communications & EventsStudio 100 Media GmbH+49 (0) 89 960 855 286josef.hofer@studio100media.comOriginal-Content von: Studio 100 Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105123/4961030