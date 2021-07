Jeden Dienstag blicken wir im Pro-Briefing für unsere Pro-Member auf ein dringendes Thema der IT. Heute geht es um Fehlerkultur und den Umgang mit Tech-Newbies in der Community. Den Impuls gab ein Artikel über Secrets in Kubernetes auf dem Redhat-Blog. Redhat ist ein US-amerikanischer Softwarehersteller mit Fokus auf Linux-, Hybrid-Cloud- und Containertechnologien. Das Unternehmen besteht seit 1993 und ist aktiv an der Entwicklung, Einführung und dem Management von Linux- und Open-Source-Lösungen für Netzwerk-Infrastrukturen beteiligt und bietet neben einer breiten Produktpalette auch Trainings und Zertifikate an. Alles in allem gilt das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...