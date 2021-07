Bingen (ots) - Unter der Marke NOVOLINE startet mit LÖWEN ENTERTAINMENT einer der größten deutschen Glücksspielanbieter ein neues Online-Angebot. Verantwortet wird NOVOLINE von dessen Tochter NOVO INTERACTIVE mit Sitz in Schleswig-Holstein. Zu den virtuellen Automatenspielen auf www.novoline.de zählen bekannte Blockbuster-Spiele des Unternehmens, wie BOOK OF RA und SIZZLING HOT, aber auch aktuelle Neuheiten. NOVOLINE bietet Unterhaltung und Spielerlebnis - unterwegs vom Smartphone oder Tablet genauso wie zu Hause vor dem PC."Spiele, die begeistern, sind seit jeher unsere Stärke. Unser Unternehmen blickt auf eine jahrzehntelange Tradition im Automatenspiel in Spielhallen und der Gastronomie zurück. Mit NOVOLINE greifen wir diese Tradition jetzt auf und führen sie in der digitalen Welt fort", sagt Oliver Bagus, der als Geschäftsführer Gaming Technology von LÖWEN ENTERTAINMENT auch die Online-Aktivitäten verantwortet. "Registrieren kann man sich für unser Online-Angebot direkt auf www.novoline.de oder jetzt schon in über 1.000 Spielhallen in Deutschland - sicher auch in einer Spielhalle in Ihrer Nähe", so Bagus.Möglich machte den Einstieg in den Online-Glücksspielmarkt ein neuer Glücksspielstaatsvertrag, der zum 1. Juli 2021 in Kraft getreten ist. Dieser legalisiert erstmals das Online-Glücksspiel auch in Deutschland. "Für unsere Unternehmensgruppe öffnet die Legalisierung des Online-Glücksspiels einen neuen Markt mit neuen Möglichkeiten. Diese werden wir mit NOVOLINE nutzen", so Bagus.Pressekontakt:LÖWEN ENTERTAINMENT GmbHSimon ObermeierLeiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSaarlandstraße 24055411 BingenTel.:+49 6721 407-266Fax:+49 6721 407-204Mobil:+49 151 11138395E-Mail:pr@loewen.deOriginal-Content von: LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116475/4961097