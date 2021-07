Siemens Energy: Gehebelte Chancen bei Überwindung des Widerstandes

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse notiert die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0) derzeit an einem Widerstand. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Aktie von Siemens Energy markierte am 12. Januar 2021 ein Allzeithoch bei 34,48 EUR. Anschließend fiel die Aktie zunächst in einem Trendkanal ab. Am 04. Mai 2021 fiel der Wert aus dem Kanal nach unten raus, was zu einer beschleunigten Abwärtsbewegung auf ein Tief bei 23,82 EUR und damit fast auf die Unterstützungszone zwischen 23,77 und 23,36 EUR führte. Dort versucht der Wert seit mehreren Wochen eine Bodenbildung. Seit mehreren Tagen notiert er an der wichtigen Widerstandszone zwischen 26,26 EUR und 26,72 EUR.

Ausblick: Gelingt der Aktie von Siemens Energy ein Ausbruch über den Widerstandsbereich zwischen 26,26 und 26,72 EUR, dann könnte es zu einer mehrtägigen Rally kommen. Eine solche Rally könnte die Aktie 29,97 EUR und damit in die Nähe des Abwärtstrends seit Januar 2021 führen. Sollte der Wert allerdings unter 25,41 EUR abfallen, wäre ein Ausbruch nach oben zunächst kein Thema mehr. In diesem Fall würde ein Rückfall in den Bereich 23,82-23,36 EUR drohen."

Gelingt der Siemens Energy-Aktie, die derzeit bei 26,46 Euro notiert, ein Ausbruch aus dem Widerstandsbereich, um danach auf 29,97 Euro zuzulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 27 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis 27 Euro, Bewertungstag 15.12.21, BV 1, ISIN: DE000HR8BJ38, wurde beim Siemens Energy-Aktienkurs von 26,46 Euro mit 1,91 - 1,95 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats der Anstieg auf 29,97 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,90 Euro (+100 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 24,4002 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 42,4002 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH2ND89, wurde beim Siemens Energy-Kurs von 26,46 Euro mit 0,23 - 0,24 Euro taxiert.

Wenn die Siemens Energy-Aktie in nächster Zeit auf 29,97 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,55 Euro (+129 Prozent) erhöhen - sofern die Siemens Energy-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de